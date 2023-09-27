مكنش قصدي.. أبرز بنود تقرير حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن أبرز ما جاء في تقرير أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر، إن أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أكد في تقريره، أن قراره كان صحيحا بشأن إلغاء هدف مصطفى شلبي.

وأضاف: أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أكد في تقريره أنه لا يوجد أي خطأ قانوني يستوجب إعادة المباراة.

وأوضح، أن حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب قال إن بطاقة حاتم سكر، كانت لا ترتقي لأن تكون بطاقة حمراء.

واستطرد: أمين عمر أكد في تقريره، أنه على قناعة تامة بعدم احتسابه لركلة جزاء لنادي الزمالك، وتقييمه للكرة أن اللاعب خارج منطقة الجزاء، وأن اللاعب كان في حالة دوران، ولمسة اليد كانت غير مقصودة من وجهة نظره، وأنه لم يقصد ما دار في الحديث مع زميله “حكم تقنية الفيديو” محمد عادل.

وتقدم نادي الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة؛ للمطالبة بإعادة مباراته أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.

وأغلى أمين عمر حكم لقاء الزمالك والمقاولون العرب هدفا أحرزه مصطفى شلبي بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

3 مطالب لنادي الزمالك بشأن مباراة المقاولون العرب

طلب نادي الزمالك من اتحاد الكرة، ما يلي:

إحالة المدعو أمين عمر- الحكم الذي يكن مشاعر عدائية ضد نادي الزمالك نظرا لميوله للفريق المنافس- إلى التحقيق.

إعادة المباراة طبقا للائحة؛ نظرا لتأثير الأخطاء التحكيمية على اللقاء والنتيجة، ووجود أخطاء في تطبيق القانون؛ مما أثر على نتيجة المباراة.

عدم إسناد أي مباراة لهذا الحكم الضعيف فنيا.