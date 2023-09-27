مصر لصناعة الكيماويات توافق على تأسيس شركة جديدة

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الترخيص لمجلس إدارتها بإنشاء شركة جديدة.

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات،إن الشركة الجديدة ستكون بالمشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كادينيس للطاقة والاستشارات.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 543.48 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 211.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات شركة مصر لصناعة الكيماويات خلال العام المالي الماضي إلى 867.94 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.