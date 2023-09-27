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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسين مشيك: روسيا تعتبر الاتهامات الغربية لجيشها باختطاف الأطفال "مزيفة" لتشويه صورتها

روسيا
روسيا

قال حسين مشيك مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن بعد العملية العسكرية التي بدأتها روسيا العام الماضي، وبعد فرض الغرب عقوبات على الاقتصاد الروسي وعلى الثقافة والرياضة، اعتبرت روسيا المنظمات الدولية تتخذ خطوات معادية لروسيا.


وأضاف خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش"، أن الخطوات التي تقوم بها الدبلوماسية الروسية تجاه إمكانية عودة روسيا للمنظمات الدولية وخصوصا منظمة حقوق الإنسان، فإنه تأكيد روسي على التزامها بالقوانين الدولية.

ولفت إلى أن الانتخابات التي جرت في الأراضي المنضمة إلى روسيا بناء على الاستفتاء، والتعامل مع أسرى الجيش الأوكراني والجواسيس العاملين لدى استخبارات خارجية وإحالتهم للمحاكم، كل هذا يعكس احترام روسيا للقوانين الدولي.

 

الدعاية الغربية لعداء روسيا.

وذكر أن الاتهامات الغربية للجيش الروسي باختطاف الأطفال وارتكاب جرائم حرب، تعتبرها موسكو تهما مزيفة هدفها تشويه صورة روسيا والجيش الروسي أمام المنظمات الدولي، وتؤكد روسيا أن هذه الاتهامات تندرج تحت الدعاية الغربية لعداء روسيا.

 

العملية العسكرية روسيا الاقتصاد الروسي الدبلوماسية الروسية استخبارات خارجية

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