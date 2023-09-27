روسيا: نُعلق آمالا كبيرة على «بريكس».. والتعاون مع أفريقيا ركيزة للتعددية القطبية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تُعلق آمالا كبيرة على مجموعة بريكس التي أصبحت مؤسسة عالمية.

وأوضح باتروشيف، أنه “من مصلحة روسيا وإفريقيا تطوير العلاقات من أجل نظام عادل للعلاقات الدولي”.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن “موسكو تعتبر التعاون مع إفريقيا ركيزة للتعددية القطبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الأمن الروسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مصر والتي تستغرق يومين.

ووفقا لمجلس الأمن الروسي في بيان له، فإن الجانبين بحثا قضايا التعاون والعلاقات الروسية المصرية في المجالين الأمني والاقتصادي.