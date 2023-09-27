عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: نُعلق آمالا كبيرة على «بريكس».. والتعاون مع أفريقيا ركيزة للتعددية القطبية

سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن الروسي

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تُعلق آمالا كبيرة على مجموعة بريكس التي أصبحت مؤسسة عالمية.

وأوضح باتروشيف، أنه “من مصلحة روسيا وإفريقيا تطوير العلاقات من أجل نظام عادل للعلاقات الدولي”.

وأضاف سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن “موسكو تعتبر التعاون مع إفريقيا ركيزة للتعددية القطبية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الأمن الروسي، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي  باتروشيف، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مصر والتي تستغرق يومين.

خوفا من روسيا.. ألمانيا تؤجل تزويد أوكرانيا بسلاح حاسم

روسيا تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بالوقوف وراء تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم

ووفقا لمجلس الأمن الروسي في بيان له، فإن الجانبين بحثا قضايا التعاون والعلاقات الروسية المصرية في المجالين الأمني  والاقتصادي.

باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي مجموعة بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

موضوعات متعلقة

خوفا من روسيا.. ألمانيا تؤجل تزويد أوكرانيا بسلاح حاسم

بولندا.. وقوع انفجار هائل قرب العاصمة وارسو

بسبب الضربات الروسية.. قرار عسكري عاجل وغير مسبوق من أوكرانيا

وقف رواتب الملايين.. خطر إغلاق الحكومة يثير الذعر في أمريكا

بعد اعتراف زيلينسكي.. تكتيكات الجيش الروسي تصدم أوكرانيا

بعد قرار ماكرون .. أول تعليق من السفير الفرنسي بعد مغادرة النيجر

بيان عاجل من روسيا بشأن توتر العلاقات مع أرمينيا

قرار عاجل من إندونيسيا بحظر التجارة الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.. ما السر؟

ترشيحاتنا

مرتفع جوي.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

مكنتش أتخيّله أبدًا| سيد عبد الحفيظ يكشف سرًا في سبب رحيله عن الأهلي

قرار قضائي جديد بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات| تفاصيل

سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ودور حسام غالي

مفاجأة صادمة.. الكونجرس الأمريكي يكشف عن تلقي بايدن أموالا من الصين

رسائل تهديد وسيارة مشتعلة وخطوبة مرفوضة.. أسرار جديدة في جريمة جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تظهر آثارا مأساوية لكارثة زفاف محافظة نينوى في العراق

أثناء رقصة السلو.. مكان تسبب في نجاة الكثيرين من كارثة زفاف نينوي بالعراق|صور

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ