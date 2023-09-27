عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي لمسئول روسي: الحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية ضرورة لإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد "نيكولاي باتروشيف" أمين مجلس الأمن الروسي، وذلك بحضور كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسيدة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين الروس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن أمين مجلس الأمن الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين للسيد الرئيس، مؤكداً الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. وقد نقل الرئيس خالص تحياته للرئيس بوتين، مثمناً مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري، بالإضافة إلى المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن "باتروشيف" أطلع الرئيس على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية للأزمة، ودعم كافة المساعي الرامية لسرعة تسويتها سياسياً، بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين، ويُنهي كذلك التداعيات الاقتصادية السلبية، التي أحدثت ضرراً كبيراً للدول ذات الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي الذي يتعرض لمخاطر جادة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بيان عاجل من مجلس الأمن الروسي بشأن لقاء باتروشيف والرئيس السيسي

الحكومة: الخميس 5 أكتوبر إجازة للقطاعين العام والخاص بأجر كامل

النائب حسام عوض الله: نؤيد السيسي لفترة رئاسية قادمة

الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023

المغرب ينظم أمم إفريقيا 2025.. وكينيا وأوغندا وتنزانيا تستضيف البطولة عام 2027

أردوغان يتسلم أوراق أول سفير مصري في تركيا منذ 10 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل سيغادر فتوح| الزمالك يخرج عن صمته ويجدد له قريبا

لم يجدا سوى جزء من فستان والدتهما.. فيديو مأساوي من زفاف نينوى بالعراق

أمريكا.. فيديوهات صادمة توثق عمليات السرقة من محال هذه المدينة

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ