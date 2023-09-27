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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التمرين.. لقاء الخميسي تظهر بملابس رياضية عبر إنستجرام |شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.


 وظهرت لقاء الخميسي بعد أدائها تمرينات رياضية مرتدية لوك رياضي باللون الأسود، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين وعلّقت علي الصورة قائلة:"وأنا راجعة بعد التمرين".
 

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحةأيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمدعبدالرحمن حماقي.
 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل «زي القمر»

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذاالعمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراجشيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.

أحدث أعمال لقاء الخميسي أحمد حلاوة أحمد محمود أبو زيد أجازة مفتوحة اعمال لقاء الخميسي حكاية “حتة من القمر” مسلسل “زى القمر”

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