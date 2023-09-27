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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف حفلا موسيقيا لـ رمزي يسى

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

في إطار الدور المجتمعي للمتاحف بإعتبارها مؤسسات مجتمعية تثقيفية وترفيهية، إستضاف المسرح الكبير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط حفلًا موسيقيًا أحياه الموسيقار وعازف البيانو المصري العالمي رمزى يسي، والذي شهده حضوراً جماهيرياً واسعًا، جاء من ضمنه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية فى مصر، وكذلك عدد من أشهر الموسيقيين من بينهم الفنان عمر خيرت والموسيقار هانى شنودة والموسيقار يحيى خليل وعازفة الهارب منال محى الدين، بجانب جَمع كبير من الشخصيات العامة ومحبى الفن والموسيقى.


وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار البرنامج الثقافى والفنى الذى ينظمه المتحف الذي بات من أحد وأهم مفردات القوي المصرية الناعمة أمام العالم كله،  ومصادر جذب للزائرين إلى المتحف، الأمر الذى من شأنه التأكيد على دور المتحف كمؤسسة تثقيفية ومجتمعية، بالإضافة إلى دوره فى رفع الوعى السياحى والأثرى والارتقاء بالذوق الفنى، وربط الشعب المصرى بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية بالمتحف وتراث وحضارة أجداده.

كما توجه بالشكر للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ودور القطاع الخاص ممثلاً في مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على رعاية الحفل ودعمهما لدور المتحف الثقافي والفني.

وقد تضمن الحفل فقرة موسيقية عزف خلالها الفنان رمزى يسى على البيانو، وقدم باقة من أروع المقطوعات الموسيقية العالمية لبيتهوفن وشوبان وموتسارت وغيرهم، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية الغربية الأخري، والتى نالت إعجاب الحضور.

وأبدى الفنان العالمى رمزى يسى سعادته بتواجده في المتحف هذا الصرح الثقافي الضخم وعزفه علي مسرحه الكبير، خاصة أن الحفل تزامن مع مرور 60 عاما علي بداية عزفه على مسرح دار الاوبرا المصرية، موضحا أن الموسيقى لغة عالمية عابرة للحدود والمسافات، مشيرا إلى أن المصريين القدماء لم ينشغلوا عن الإبداع في الموسيقي بجانب المجالات الأخري، وعرفوا كثيراً من الآلات الموسيقية التي أظهرت مدي تقدمهم وتطورهم في هذا المجال.

ويعتبر الفنان رمزي يسي سفيرًا ثقافيًا لمصر، فهو أول عازف بيانو مصرى يفوز في منافسة عالمية على البيانو 'Paloma O'Shea'، وكذلك كان أول عازف مصرى يسجل كونشيرتو البيانو لبيتهوفن مع أوركسترا القاهرة السيمفونى، كما حصل على عدة جوائز عالمية وكرمته مصر ومنحته جائزة الدولة التقديرية، وهى المرة الأولى التي تُمنح لأداء موسيقي. 

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المتحف القومي للحضارة المصرية رمزى يسي أحمد غنيم البرنامج الثقافي والفني الدكتورة رانيا المشاط الدكتور أحمد غنيم القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

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