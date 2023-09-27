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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هروني بوس.. دياب يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

دياب
دياب

طرح منذ قليل المطرب دياب أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات محمد النجار ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع توما ، وجيتارات لأحمد حسين ومن إنتاج شركة AH Media Production

 

كلمات الأغنية 

وتمام جدا وعادي الماضي كان دروس 

ده انا اكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

 باسو أيدي وباسو خدي 

علشان انا كنت بدي

 اتاري الناس معادن 

ودول معدن مصدي

 اللي اديتهم عيوني

 في الحيطة لبسوني

 الصيد علمتهلهم 

اول واحد صادوني

 الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه

 وبقوله مع السلامة  وبقوم

 اقفل وراه مابقاش في حاجات غريبه 

ماغريب إلا الشيطان 

ده يا عيني اللي معاديني

 ياما خدني بالأحضان
 

حبة طبطبة 

وكان المطرب دياب قد طرح منذ فترة بمشاركة فريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

 

 أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

 

كلمات الأغنية

 وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

دياب المطرب دياب حبة طبطبة

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