هروني بوس.. دياب يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب دياب أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات محمد النجار ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع توما ، وجيتارات لأحمد حسين ومن إنتاج شركة AH Media Production

كلمات الأغنية

وتمام جدا وعادي الماضي كان دروس

ده انا اكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس

باسو أيدي وباسو خدي

علشان انا كنت بدي

اتاري الناس معادن

ودول معدن مصدي

اللي اديتهم عيوني

في الحيطة لبسوني

الصيد علمتهلهم

اول واحد صادوني

الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه

وبقوله مع السلامة وبقوم

اقفل وراه مابقاش في حاجات غريبه

ماغريب إلا الشيطان

ده يا عيني اللي معاديني

ياما خدني بالأحضان



حبة طبطبة

وكان المطرب دياب قد طرح منذ فترة بمشاركة فريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.