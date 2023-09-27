هروني بوس.. دياب يطرح أحدث أغانيه على اليوتيوب

طرح منذ قليل المطرب دياب أحدث أغانيه بعنوان هروني بوس وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.
الأغنية من كلمات محمد النجار ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع توما ، وجيتارات لأحمد حسين ومن إنتاج شركة AH Media Production
كلمات الأغنية
وتمام جدا وعادي الماضي كان دروس
ده انا اكتر ناس أذوني هما اللي هروني بوس
باسو أيدي وباسو خدي
علشان انا كنت بدي
اتاري الناس معادن
ودول معدن مصدي
اللي اديتهم عيوني
في الحيطة لبسوني
الصيد علمتهلهم
اول واحد صادوني
الخارج من حياتي عادي بسيبه بهواه
وبقوله مع السلامة وبقوم
اقفل وراه مابقاش في حاجات غريبه
ماغريب إلا الشيطان
ده يا عيني اللي معاديني
ياما خدني بالأحضان
حبة طبطبة
وكان المطرب دياب قد طرح منذ فترة بمشاركة فريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.
أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.
كلمات الأغنية
وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.