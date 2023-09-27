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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال كبير على شراء حلاوة المولد بالجيزة.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد إقبالا كبيرا على شوادر بيع حلاوة المولد بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

ويتوافد المواطنون بكثرة علي شراء حلاوة المولد التي تعتبر من أهم العادات والتقاليد المصرية، كما أن الأسعار تتناسب مع الجميع.

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح حلاوة المولد على بطاقات التموين ضمن المقررات المتاحة على فارق نقاط الخبز حيث يمكن للمستفيدين من بطاقات التموين الحصول على علبة حلاوة مولد خلال صرف مقررات فارق نقاط الخبز.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح حلوى المولد في المنافذ التابعة لها بأسعار مخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.

سعر العلبة الكيلو 85 جنيها، وعلبة وزن كيلو جرام لوكس سعرها 100 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام

سعر علبة وزن 2 كيلو جرام سادة لوكس مبلغ 200 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام سادة لوكس 350 جنيها.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام

سعر علبة وزن 5 كيلو جرام سادة لوكس 600 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو جرام فاخرة

سعر علبة حلاوة المولد وزن 2 كيلو فاخرة مكسرات 300 جنيه.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 3 كيلو جرام فاخرة

سعر علبة وزن 3 كيلو فاخرة مكسرات حاليًا 450 جنيهًا.

سعر علبة حلاوة المولد وزن 5 كيلو جرام فاخرة

سعر علبة وزن 5 كيلو فاخرة مكسرات 750 جنيهًا.

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