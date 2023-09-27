بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي|بدء التدريب المجاني لشباب قنا على 4 مهن

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا ، عن بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة ، والمشغولات اليدوية ، وصيانة المحمول والحاسب الآلي ، وذلك بمركز التدريب المهنى بقفط التابع للمديرية ، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمة التابع للأمم المتحدة WFP، وبدأ التقديم من حتى غدًا الخميس 28 سبتمبر 2023 ، بمقر مراكز التدريب ، أو بمقر ديوان مديرية العمل، وعنوانها شارع المعتقل القديم أمام مدرسة الصفوة ، وسيتم عقد المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير بمقر المديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة على احدث الاساليب التدريبية .

واوضح أحمد جابر مدير المديرية أن الدور ات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم علي المهن المشار إليها، بواقع 46 يوماً تدريبياً في دورة الخياطة، و36 يوماً تدريبياً في دورة التطريز، ومدة دورة صيانة الكمبيوتر 56 يوماً، ومدة دورة صيانة المحمول 56 يوماً تدريبياً،. كما يحصل المتدربون على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية التدريب، كما يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، كما يتسلم المتدربون الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب مجاناً، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، كما حدّد شروط التقديم في التدريب على صيانة الكمبيوتر وصيانة المحمول في الحصول عل مؤهل عالٍ أو متوسط، وتدريب الخياطة والتطريز مطلوب إجادة القراءة والكتابة، والسن لكافة الدورات من 18 إلى 35 سنة مع اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضاف مدير المديرية أن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد اجتياز المقابلة الشخصية في: صورك من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الدراسي وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم،. ومنوهاً إلى ان موعد المقابلات الشخصية لدورة الخياطة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و 4 و 5 أكتوبر المقبل 2023 ، والمقابلات الشخصية لدورة التطريز يومى الأحد والإثنين 8 و 9 أكتوبر 2023، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و 11 و 12 أكتوبر 2023 لدورة صيانة الكمبيوتر، ودورة صيانة المحمول يومي الأحد والإثنين 15 و 16 أكتوبر 2023.