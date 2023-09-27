عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية عمل مطروح تنظم ملتقى للسلامة في مجال السياحة

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة و الصحة المهنية لنشر مفاهيم السلامة في مجال السياحة، و ذلك بحضور عدد من مديري الفنادق السياحية والعاملين بفندق بورتو مارينا العلمين، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب العلمين للسلامة.

 وشمل الملتقي عدد من المحاضرات العلمية حول اساليب وإشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت السياحية للحماية من المخاطر، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اساليب السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين من المخاطر بأنواعها الموجودة داخل أماكن العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن يساهم في زيادة الإنتاجية.

وأكد عاطف درويش مدير المديرية ، حرص المنشآت السياحية على تأمين بيئة العمل و الالتزام بالقانون وظهورها بالمستوى اللائق.

وتناول اللقاء عدد من المحاضرات لتوضيح أهمية السلامة في المنشآت السياحية قام بإلقائها كل من : محمد رشدي مدير مكتب العلمين، وحامد فاروق مدير مكتب الحمام، و مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح.

وأضاف مدير المديرية أنه على هامش الملتقى جري تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملين على التعامل مع كافة المخاطر خاصة مخاطر الحريق في المنشآت السياحية، وفي ختام الملتقى تم تكريم عدد من العاملين في هذا القطاع مما يؤكد حرص الدولة على تأمين العاملين والمترددين على المنشآت السياحية وحمايتهم من المخاطر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

ترشيحاتنا

إصابة 50 إسرائيليا في حادث قرب القدس

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية

لافروف لـ أرمينيا: تذكروا مصير الدول المعتمدة على أمريكا

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي|بدء التدريب المجاني لشباب قنا على 4 مهن

100 يوم صحة.. تقديم 336 ألفا و374 خدمة في المبادرات الرئاسية

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ