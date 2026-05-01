ياسر ريان: الجيل الحالي لا يعرف قيمة "الفانلة الحمرا".. والبعض يحارب لإسقاط الأهلي

أكد ياسر ريان لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، أن نتيجة مباراة الأحمر وبيراميدز والتي انتهت بثلاثية نظيفة للسماوي، مؤثرة بشكل كبير في مشوار الأهلي هذا الموسم، مشددًا على أنه من الممكن أن تخسر مباراة كنتيجة أو تقدم أداء سيء، لكن أن تخسر بنتيجة كبيرة وتقدم أداء سيء فهذا شيء غير مقبول خصوصًا من فريق بحجم الأهلي.

وتابع "ريان" في تصريحات هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج ساعة رياضة، بعد خسارة بيراميدز الأهلي ابتعد كثيرًا عن المنافسة، والحل أن تفوز بكل مبارياتك المقبلة وأولها الزمالك من أجل مقعد دوري أبطال إفريقيا، ومن أجل عودتك للمنافسة مجددًا، ربما يحدث شيء ويمنحك المنافسين فرصة جديدة للفوز باللقب.

وأضاف لاعب الأهلي الأسبق: الناس شمتانة في الأهلي وما يقدمه من مستويات سيئة، البعض يحارب عشان يوقع الأهلي في نفس الوقت الذي نناشد فيه الجميع لعدم هبوط الإسماعيلي.

وواصل: مشكلة الأهلي أنه تعود على التتويج البطولات والمركز الأول فقط، الأحمر طول عمره يركز على هدفه فقط، لذلك يجب أن يفوز بكل مبارياته ويترك الباقي للظروف، الجيل الحالي لا يعرف قيمة الفانلة الحمراء.

واختتم ياسر ريان حديثه: أتمنى فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة حتى يعود للمنافسة، والدوري لن يحسم حتى صافرة آخر مباراة.