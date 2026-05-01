مدرب بروكسي: تعرضنا لظلم واضح من محمود وفا.. ويجب حماية استثماراتنا

أكد محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، أن محمود وفا حكم لقاء فريقه أمام مسار، رفض احتساب ركلتي جزاء على الأقل للفريق أحدهما من لمسة يد في الشوط الأول والثانية في الشوط الثاني بعد قيام مدافع الفريق المنافس بإعاقة مهاجم الفريق.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس على شاشة Modern Mti: اعترضنا الشوط الثاني على ركلة الجزاء نتيجة وجود تلامس وعرقلة للاعب بروكسي، وتحدثنا مع الحكم كثيرا، وهناك لاعب من مسار قام بالاعتداء عليه، وفوجئت بأن الحكم قام بإشهار البطاقة الحمراء لي.

وأضاف: نفس اللاعب وعدد آخر من منسوبي فريق مسار، قاموا بالاحتكاك معنا مرة آخرى، والمباراة ظهرت خالية من رجال الأمن وهي نقطة غريبة للغاية.

وواصل: المفترض أنها مباراة مصيرية، وكانت خالية من الآمن، والحكم تغاضي عن احتساب ركلتي جزاء، وما يحدث يُهدد الاستثمارات الرياضية، نحن لدينا فرق في الناشئين والفريق الأول، وننفق مبالغ كبيرة على مدار 3 سنوات، وننافس على الصعود.

وأكمل: اتحاد الكرة المفروض يحمي الأندية، وكان يجب تعيين حكام على قدر المباراة، والحكم وافق على نزولي للملعب مرة آخرى بعد الطرد في ظل غياب الأمن عن تأمين اللقاء.