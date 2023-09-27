سيمبا بيتعلم من الأهلي.. وزير الرياضة التنزاني يعلق على مواجهة الدوري الأفريقي

علق داماس ندومبارو، وزير الرياضة والثقافة بتنزانيا، على مواجهة الأهلي لنظيره سيمبا التنزاني، في ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.



وكانت قرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم، قد أوقعت الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 20 أكتوبر المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب، يوم 24 من نفس الشهر.



وقال وزير الرياضة: "سنرحب بالأهلي في أول مباراة في تاريخ بطولة الدوري الإفريقي الممتاز، أعتقد ستكون مباراة رائعة وجميلة".



وتابع: "دائمًا يمتلئ الملعب الوطني في تنزانيا بالجماهير حين يلعب الأهلي هناك، ودائمًا تكون مباريات ممتعة، والأهلي وسيمبا سيسطران التاريخ حين يلعبان أول مباراة في تاريخ الدوري الإفريقي الممتاز، إنه شرف كبير لنادي سيمبا، وشرف كبير لتنزانيا لاستضافة هذه المباراة التاريخية".



وأضاف: "ستكون مباراة قوية ومنتظرة بين الأهلي وسيمبا، نحن في دار السلام نطلق عليها الديربي الإفريقي الخاص، فالأهلي وسيمبا تواجها في مناسبات عديدة خاصةً في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ودائمًا تتسم تلك المباريات بالقوة والمتعة".



وواصل: "الجماهير متحمسة بشدة والأجواء مميزة للغاية، فالفريقان يرتديان تقريبًا نفس اللون تقريبًا، والعلاقات بين الناديين رائعة، سيمبا باع لاعبه ميكيسوني إلى الأهلي ثم باعه الأهلي مرةً أخرى إلى سيمبا".



واختتم: "نادي سيمبا يتعلم كثيرًا من الأهلي فيما يتعلق بكيفية النجاح على المستوى القاري، إنهم يقدمون مستويات ثابتة في المواسم الخمسة الماضية، ووصلوا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وسيمبا يريد تقديم مستويات أفضل، وأن يحاكي الأهلي، النادي الأنجح في إفريقيا".