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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب إضرابات العمال.. أحمد موسى: القمامة تغرق شوارع بريطانيا

أحمد موسى
أحمد موسى

استعرض الإعلامي أحمد موسى، خبرًا صادمًا بشأن بريطانيا في الفترة الحالية، حيث انتشرت القمامة بشكل قوي في إنجلترا خلال الفترة الحالية، في ضوء الإضرابات العديدة من قطاعات عمالية مختلفة بشأن زيادة الرواتب في الفترة الحالية. 

أحمد موسى يتحدث عن أزمة العمال في بريطانيا 

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "الخبر ده رعب والله، بريطانيا منتشرة فيها القمامة في كل مكان دلوقتي، بسبب إضرابات العمال، والفيديوهات المعروضة دي النهاردة مش من كام يوم مثلا، والدول المتقدمة بتضيع دلوقتي قدام العالم كله بسبب الأزمات الاقتصادية". 

وتابع أحمد موسى، أن بريطانيا كان أكثر ما يميزها النظافة، ولكن بريطانيا تواجه أزمة كبيرة بشأن الإضرابات الخاصة بزيادة الرواتب في الوقت الحالي، موضحًا أن الأمر صعب في بريطانيا، الشوارع أصبحت مليئة بالكامل بالقمامة في الوقت الحالي. 

واستكمل أحمد موسى: "والله العظيم أقولها وأنا متأكد إحنا بلدنا هنا متشوفش فيها المناظر السيئة دي، حتى ولو في القرى، مصر نظيفة دلوقتي أكتر من بريطانيا، ولازم الناس تاخد بالها من اللي بيحصل في إنجلترا والدول المتقدمة، غلاء أسعار أو نظافة أو غيره من الأمور المختلفة". 

وأردف أن إنجلترا أصبحت هي حديث العالم في الوقت الحالي، ألا أن من يستهدفون مصر من داخل بريطانيا لا يرون كل تلك المشاكل ويعملون فقط على المشاكل في مصر وغلاء الأسعار. 

وأشار إلى أن ما يحدث في إنجلترا سيكون طارد للسائحين بشكل كبير، إذ أن بريطانيا تتعرض لموجة صعبة من إضرابات العمال، والقمامة أصبحت تملأ شوارعها في الوقت الحالي. 

أحمد موسى انجلترا بريطانيا قناة صدي البلد إضرابات العمال

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