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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصويتين فاشلين|الجمهوريون يتمسكون بالأمل الأخير لإنقاذ الحكومة الأمريكية من الإغلاق

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أعاد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تنظيم صفوفهم، بعد تصويتين فاشلين الأسبوع الماضي، وصوتوا لفتح نقاش حول حزمة من مشاريع قوانين الإنفاق التي يأملون في أن تفتح باب التصويت لمنع الحكومة من الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، فإنه تم تمرير الاقتراح بأغلبية 216 صوتًا مقابل 212، وكانت النائبة مارجوري تايلور جرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، هي الجمهورية الوحيدة التي صوتت ضده.

ولا يزال من المحتمل جدًا حدوث إغلاق حكومي في وقت مبكر من يوم الأحد نظرًا للخلافات الواسعة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حول مستويات التمويل والمساعدات لأوكرانيا.

لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، يعتقد أنه إذا تمكن من حشد قواته خلف أربعة مشاريع قوانين للمخصصات الحزبية هذا الأسبوع، فيمكنه وضع الجمهوريين في موقف تفاوضي أفضل مع الديمقراطيين في الكونجرس والبيت الأبيض المتجه نحو إغلاق محتمل.

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وتهدف مشاريع القوانين الأربعة إلى تمويل وزارات الدفاع والأمن الداخلي والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والعمليات الخارجية.

والتزامًا بمطالب المحافظين في مجلس النواب، فإن مشاريع القوانين ستخفض مليارات الدولارات على الرغم من الديون بين الحزبين واتفاق الإنفاق هذا العام بين مكارثي والرئيس جو بايدن.

مجلس النواب الأمريكي الحزب الجمهوري أمريكا الكونجرس

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