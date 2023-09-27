تصرفات غريبة.. قلق بالغ في أمريكا بسبب الحالة الجسدية والعقلية لـ بايدن

قالت مجلة “سبكتاتور”، إن الحالة الجسدية والنفسية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة لإعادة انتخابه.

وأوضحت المجلة، أن "المسؤولون الرئاسيون تجاهلوا المخاوف بشأن عمر بايدن... لكنهم يدركون جيدًا أن هناك مشكلة خطيرة.. وقال ثلثا الناخبين إنهم قلقون من أن بايدن لا يتمتع بالصحة الجسدية والعقلية اللازمة للخدمة كرئيس”.

وأضافت أنه “إذا أجرى الديمقراطيون حملة انتخابية كاملة ووضعوا بايدن أمام الناخبين، فسوف يخاطرون بالوقوع في أخطاء فادحة وقصص مختلقة وعدم اتساق في التصرفات”.

ولفتت إلي أن "حملة إعادة انتخاب بايدن تواجه خطر كبير، حيث لم يعد بايدن قادرًا على إدارة حملته من منزله مثل ما حدث خلال جائحة كورونا، وهو مجبر على التنقل في العالم الحقيقي، المليء بجميع أنواع المخاطر. أكياس الرمل، والسلالم، ودواسات الدراجات.. كل هذا يهدد بفضح الرئيس في أي لحظة”.