يعض الجميع.. كلب بايدن يثير الرعب داخل البيت الأبيض

ذكرت شبكة “سي إن إن”، نقلاً عن ممثل الخدمة السرية الأمريكية، أن عدد عملاء الخدمة السرية الأمريكية الذين أصيبوا جراء تعرضهم للعض من قبل كلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض وصل إلى 11 شخص.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال أنتوني جوجليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية: "أمس حوالي الساعة الثامنة مساء، لامس ضابط في الخدمة السرية كلب الرئيس بايدن وتعرض للعض. وقدم الطاقم الطبي رعاية طبية شاملة للضابط".

وقال عميل الخدمة السرية السابق جوناثان واكرو، إن المشكلة تكمن في أن عائلة بايدن تعرض مئات الموظفين في المقر الرئاسي الأمريكي لخطر جسيم في مكان العمل.

وأضاف أن الحادث المنعزل يمكن أن يُعزى إلى حادث، لكن الحوادث المتعددة تشير إلى أنها مشكلة خطيرة.

وفي يونيو، ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن سبعة عملاء تعرضوا للعض، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وأوضحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، عدوانية الكلب بسبب البيئة المجهدة في مقر إقامة القادة الأمريكيين، وقالت إن عضاته ترقى إلى مستوى إصابات العمل.