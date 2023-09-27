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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد نجل بايدن

هانتر بايدن
هانتر بايدن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أرسلت لأول مرة أمر استدعاء لتقديم معلومات حول الحساب المصرفي لنجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

وأوضحت  "سي إن إن”، أن مذكرة الاستدعاء هي المرة الأولى التي ترسل فيها اللجنة طلبا إلى البنك للحصول على معلومات حول حسابات هانتر بايدن مباشرة.

ولفتت إلي أن مذكرات الاستدعاء الستة التي أصدرتها اللجنة للبنوك حتى الآن كانت للحصول على معلومات حول شركاء أعمال هانتر بايدن.

ووصف رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، جدول الأعمال بأنه "محدد للغاية".

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وقالت شبكة "سي إن إن”، إن اللجنة تخطط لإصدار مذكرات استدعاء لكل من هانتر بايدن نفسه وجيمس بايدن، الأخ الأصغر للرئيس، للحصول على سجلاتهما الشخصية والتجارية.

هانتر بايدن مجلس النواب الأمريكي الرئيس الأمريكي

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