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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاعتماد والرقابة الصحية: ارتفاع نسبة رضا المتعاملين مع التأمين الشامل

التامين الصحي
التامين الصحي

أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تبنتها الدولة لإصلاح النظام الصحي تم تطبيقها في 6 محافظات كمرحلة أولى .

 

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وقال أحمد طه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه " مانشيت" المذاع على قناة " سي بي سي"، :"   يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات".

 

وتابع أحمد طه:" أهم ما يميز التأمين الصحي الشامل هو اشتراط تطبيق معايير الجودة داخل المنشآت الصحية قبل الانضمام للمنظومة".

 

وأكمل احمد طه :" الهدف الأسمى لدينا هو تحقيق رضا المتعاملين مع النظام الصحي وهم المرضى وأسرهم وكافة مقدمي الخدمات الطبية ".

 

ولفت أحمد طه:" المريض يحتاج إلى أن يسمعه الفريق الطبي باهتمام وأن يتم توفير كافة بدائل العلاج الخاصة به"، مضيفا:" لابد أن يتشارك المريض مع الطبيب في رسم خطة علاجه".

 

وتابع أحمد طه:" نهتم بقياس تجربة المريض مع المنشآت الطبية والصحية في مصر"، مضيفا:" أجرينا 62 ألف 132 استطلاع رأي للمرضى والنتائج تشير إلى ارتفاع معدلات رضا المتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل وانخفاض معدل إنفاق الأسرة على الخدمات الصحية".

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