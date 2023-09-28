مفتاح الثراء..قصة موقع يكسب 60 ألف جنيه إسترليني شهريًا بفضل الذكاء الاصطناعي

مع التطور الكبير الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي كل يوم تقريبا، ومع توقع كثير من الخبراء بأنه سيقلب حياة البشر رأسا على عقب، حيث قد يحل محل الكثير من الوظائف والمهارات، ولكن هل فكرت يوما بأن الذكاء الاصطناعي رغم مخاوفنا منه وتأثيراته علينا أن يكون مفتاحك للثراء !

وكشف أحد الخبراء المتخصصين في مجال “SEO” - أو ما يعرف بـ تحسين محركات البحث - بأن أحد المواقع الإلكترونية استطاع أن يكسب أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني شهريًا دون بذل أي مجهود يذكر، فقط بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وقال “ فيري كاسوني” على منصة “لينكد إن” إن موقعا إلكترونيا يدعى CooPWB قام بنشر حوالي 20 ألف صفحة في شهرين، وحصل على إجمالي عدد زيارات ومشاهدات بحوالي 12 مليون زيارة.

وفقا لشركة Semrush فإن الموقع بدأ العمل في شهر يوليو من هذا العام بنشر مقال واحد فقط، ثم وصلت عدد المقالات إلى حوالي 5 آلاف مقالة في شهر أغسطس، وبحلول سبتمبر كان الموقع قد تمكن من نشر حوالي 15 ألف مقالة.

وفي الوقت الحالي يهيمن الموقع على محرك البحث جوجل بالنسبة لملايين الكلمات الرئيسية الطويلة.

ويعد الأمر الأكثر إثارة هو الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات، حيث يصف “كاسوني” أن هذا النمو الذي حققه الموقع قد يكون الأكثر إثارة في حياته المهنية في مجال تحسين محركات البحث منذ عام 2008.