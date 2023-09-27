متحدث الأوقاف: موسوعة الثقافة الإسلامية تشمل تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن موسوعة الثقافة الإسلامية التي تم أهداها للرئيس السيسي اليوم في احتفالية الوزارة بمناسبة المولد النبوي الشريف، هي موسوعة تتناول وتلقي الضوء علي بعض من الجوانب الرئيسية في الثقافة الإسلامية.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن هذه الموسوعة تتناول أيضاً عدد من المقالات في بيان أهمية التجديد في الخطاب الديني وأهميته في ضوء العصر والواقع الذي نعيش فيه وفي ضوء القضايا الفقيه المعاصرة.

وتابع الدكتور عبد الله حسن، أن في نهاية الموسوعة تتناول تأصيل فن الخطابة عبر العصور الإسلامية، وتتناول أيضا العديد من الوسائل الرئيسية في نشر الثقافة الإسلامية.

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