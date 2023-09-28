وائل الفشنى يكشف سبب بكائه أمام الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي

كشف المنشد الديني، وائل الفشني، سبب بكاءه في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً "بكائي في حفل المولد حالة من ربنا".

وأضاف "الفشني" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أنه شعر بالبكاء أثناء الحفل عندما شعر بالأمان وبأن جميع الحاضرين في الإحتفالية يحبون وائل الفشني، موضحاً "انا خرجت من حالة التركيز والرهبة قدام الرئيس السيسي الي حالة خشوع مع الله".

وتابع وائل الفشني، أن محبة الناس هي أهم شئ بالنسبة له في هذه الحياة، مشيراً إلى أن النغم الذي بداخله هو الذي يجعله في حالة خشوع دائمة.

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