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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة وطوكيو.. اليوم

صدى البلد

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس الموافق 8 سبتمبر، افتتاح خط الطيران المباشر بين القاهرة وطوكيو عاصمة اليابان، استكمالًا لخطتها الطموحة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم لجذب المزيد من العملاء.

وتشغل مصر للطيران هذا الخط على متن طائراتها من طراز بوينج  B787-9 الذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من 2 نوفمبر المقبل.

إقبال كبير

قال الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن خط طوكيو الجديد سيشهد إقبالًا كبيرًا وسوف يسهم بشكل مباشر وفعال في دعم التعاون التجاري والثقافي المصري الياباني فضلًا عن تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين.

وافتتحت الشركة مؤخرًا عددًا من الخطوط الجديدة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكان أخرها خط نيودلهي العاصمة الهندية خلال شهر أغسطس 2023.

ويأتى تشغيل هذا الخط في ظل العلاقات القوية بين الشعبين المصري والياباني وحاجة عملائنا لخط طيران مباشر إلى اليابان، كما سنسعى مستقبلًا لزيادة عدد الرحلات والوجهات داخل اليابان.  

 

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