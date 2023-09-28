حبس عصابة سرقة حديد التسليح بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس خفير خصوصي وسائق ومالك مخزن خردة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإرتكاب واقعة سرقة حديد تسليح يزن طن ونصف من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط خفير خصوصى وسائق، حال إستقلالهما سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الشروق مُحملة بحديد تسليح يزن (طن ونصف) قاما بسرقته من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وكانا فى طريقهما لبيعه لعميلهما "سىء النية" مالك مخزن خردة بالقاهرة وأمكن ضبطه وإعترف بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة . فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.