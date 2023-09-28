فوائد خارقة لشوربة العدس|تعرف عليها

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد العدس..

فوائد العدس:

1- يحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء الجسم.

2- يحتوي على فيتامينات عديدة وخاصّة فيتامين(ب) المرّكب.

3- مدر للبول.

4- يلعب دورا هاما في تقوية الجهاز العصبي.

5- يساعد في تقوية العظام والأسنان.

6- يساعد في الوقاية من أنيميا الدم.

7- قشور العدس تفيد في مكافحة الإمساك.

8- يفيد في زيادة وزن الأطفال ويساعد على الوقاية من تنخّر الأسنان.

9- ويحتوى أيضاَ على بعض المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد.

10- يكمن الجانب الأبرز فى فوائد العدس فى المحتوى العالى من الألياف حيث يقلل إمتصاص الأمعاء للكوليستيرول.

11- تناول شوربة العدس يقى من الأورام السرطانية.