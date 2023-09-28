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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لشوربة العدس|تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد العدس..

فوائد العدس:

1- يحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء الجسم.
2- يحتوي على فيتامينات عديدة وخاصّة فيتامين(ب) المرّكب.
3- مدر للبول.
4- يلعب دورا هاما في تقوية الجهاز العصبي.
5- يساعد في تقوية العظام والأسنان.
6- يساعد في الوقاية من أنيميا الدم.
7- قشور العدس تفيد في مكافحة الإمساك.
8- يفيد في زيادة وزن الأطفال ويساعد على الوقاية من تنخّر الأسنان.
9- ويحتوى أيضاَ على بعض المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد.
10- يكمن الجانب الأبرز فى فوائد العدس فى المحتوى العالى من الألياف حيث يقلل إمتصاص الأمعاء للكوليستيرول.
11- تناول شوربة العدس يقى من الأورام السرطانية.

الأورام السرطانية الجهاز العصبي أورام السرطان شوربة العدس نسبة عالية من البروتين

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