عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان باثفايندر الجديدة في السعودية

نيسان باثفايندر موديل
نيسان باثفايندر موديل 2023

تعتبر السيارة اليابانية نيسان باثفايندر موديل 2023 واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في السوق السعودي، حيث تأتي بمجموعة من المواصفات الفاخرة.

 

نيسان باثفايندر موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023

تستمد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 قوتها من محرك يضخ قوة تصل الى 271 حصانا، سعة 3500 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن/متر.

نيسان باثفايندر موديل 2023

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 نحو 190 كيلومتر في الساعة، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8 ثوان فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر نحو 10.6 لتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 74 لتر.

 

 

جاءت سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 من الخارج بتصميم قوي يحمل طابعاً رياضياً فاخراً مخصص لتحدي الطرق الوعرة والمهمات الصعبة بفضل هيكلها المتين وغطاء محرك أكبر حجماً وأكثر قوة من الطراز السابق، ومصابيح LED أمامية ومصدات جانبية ذات شكل عائم على شكل حرف U وستتوفر بـ 14 لوناً بما في ذلك 5 طلاءات ثنائية اللون.

 

تأتي سيارة سيارة نيسان باثفايندر موديل 2023 من الداخل بمجموعة من الإضافات والمميزات حسب فئة وسعر الطراز ويظهر ذلك من خلال المقصورة الداخلية الواسعة والمميزة والتي توفر مساحة تخزينية كبيرة، ومقاعد قابلة للتدفئة ذاتياً، وتنجيد من الجلود الفاخرة وفتحة سقف بانورامية، وشاشة عدادات رقمية بقياس 12 بوصة تعمل باللمس، وشاشة رأسية ذكية بقياس 10 بوصة، وشاشة معلومات وترفية ذكية بقياس 9 بوصة.

نيسان باثفايندر موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023

الطول الكلي: 5.046 متر

العرض الكلي: 1.975 متر

الارتفاع الكلي: 1.795 متر

قاعدة العجلات: 2.900 متر

سعة صندوق السيارة: 470

 

أسعار السيارة نيسان باثفايندر موديل 2023:

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 162,999 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 177,199 ريال.

نيسان باثفايندر موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 189,199 ريال.

SUV نيسان باثفايندر نيسان باثفايندر السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

موضوعات متعلقة

شركة روسية تشتري مصنع هيونداي في سانت بطرسبرج

سعرها 120 ألف جنيه.. اشتر أرخص سيارات هيونداي

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

بأقل من سعرها محليا.. كيا أكسيد بخصم 70% لفترة محدودة

الحق العرض.. فولكس فاجن جولف بدون أوفر برايس أو رسوم

موفرة في البنزين.. تويوتا هاتشباك بـ 160 ألف جنيه

سعر أشهر سيارة صينية بالسوق المصري

نيسان تكشف عن أسعار سنترا الجديدة

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

وزير التعليم: أمن وسلامة الطلاب في المدارس أولويتنا و«أنا المسئول»

القبض على 3 إرهابيين من داعش بالعاصمة العراقية بغداد

حلف الناتو يعلن إرسال سلاح خطير إلى الحدود مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ