القضاء العراقي يكشف تفاصيل وأسباب حادث عُرس الحمدانية وأمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: الصعاب الحالية إلى زوال قريب

المغرب يعلن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال

العراق.. تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم غذائي غربي كركوك

وصول نصف سكان ناجورني كارباخ إلى أرمينيا

الجندي ترافيس كينح في عهدة أمريكا بعد طرده من كوريا الشمالية

برلمان كوريا الشمالية يعدل الدستور لصياغة نص بشأن السياسة النووية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، حيث شدد لى ضرورة الثبات على الحق في الأوقات الصعبة وأن الصعاب التي تشهدها مصر في الوقت الراهن سوف تزول، قائلاً إن "إن الأشرار الذين يتصورون أنه من الممكن أن ينجحوا بغير سبيل المصلحين لن يكون هناك أي نجاح دون سبيل المصلحين، وأن الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والكذب ليست من سنن الله أبدا".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن الحكومة المغربية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2960 وفاة، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ مستمرة بالعمل، مطالبةً السكان بالإبلاغ عن أي حالة اختفاء لمساعدة فرق الإنقاذ.

وقالت "الوطن" إن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أكد أن الألعاب النارية، كانت السبب الرئيس في احتراق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ليل الثلاثاء، في فاجعة أدت إلى مقتل وإصابة المئات خلال حفل زفاف، مشيرًا إلى "اعتقال 14 شخصا من بينهم بعض العاملين في القاعة من المشرفين على تنظيم كوشة العرس، ونصب الألعاب النارية، لافتًا إلى أن المتهمين الذي كانوا فارين، بينهم صاحب القاعة والمشرف على التنظيم، سلّموا أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية في أربيل، وتم استلامهم من قبل الأجهزة الأمنية، ونقلهم إلى مدينة الموصل لتدوين أقوالهم قضائيًا".

وأشارت "القبس" إلى أن نحو 50 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي خلال حفل في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك المنتجة للنفط، مضيفة أن الوضع تحت السيطرة، مشيرةً إلى أن الحادث وقع أثناء حفل زفاف، وإن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بإيران، على أفراد في الصين وإيران وكيانات في تركيا وهونج كونج، وذلك لدورهم في برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.

وذكرت "القبس" أن أرمينيا واصلت استقبال عشرات آلاف اللاجئين من ناجورني كارباخ، إذ فرّ نحو نصف سكان هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز ذات الغالبية الأرمينية، بعد أسبوع من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان، حيث أعلنت وصول أكثر من 50 ألف لاجئ من الإقليم إلى أراضيها، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص من الطرفين.

وقالت "الراي" إن الولايات المتحدة أعلنت أن الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي أطلقت كوريا الشمالية سراحه أصبح في عهدة الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن كوريا الشمالية إنها قررت "طرد جندي أمريكي" اجتاز الحدود إلى البلاد عبر السياج الحدودي المدجج بالسلاح بين الكوريتين في يوليو الماضي.

وأشارت "الأنباء" إلى أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية، لافتة إلى أن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع "البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة".