دور صغير في فيلم ميدو مشاكل.. كيف اكتشف طارق الشناوي موهبة الراحل خالد صالح؟

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل تأليفه لكتاب للراحل الفنان خالد صالح، قائلا: إنه من المعجبين به، معقبا: “كان هناك برنامج سألوا خالد صالح ما أول ناقد كتب عنه بشكل إيجابي، قال لهم أول مرة يكتب إسمي فى الصحافة كان طارق الشناوي، لأني تحدثت عنه فى فيلم ميدو مشاكل وكان يمثل دور صغير، ولكن استوقفني تمثيله".

وتحدث الناقد الفني طارق الشناوي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عن الفنان خالد صالح، قائلا: “كان هناك فيلم محامي خلع وهو كان عامل دور قاضي واللجنة كان يوجد بها أساتذة كبار، وأنا كنت أصغر شخص بينهم، وأول ما طلع لقطة كل طلع قال الله مين دا”.

وأشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بابن الفنان خالد صالح، الفنان أحمد خالد صالح، قائلا: “ابنه موهوب وكنت خائف قليلا وتوترت بسبب أبناء الفنانيين، لأنه يكون هناك مقارنة، وموهبة خالد صالح لا تورث، ولكن أحمد تقدم فى التمثيل، وعمل دور بلطجي جميل فى فيلم 19 ب”.