لوقف نزيف الأسفلت.. وضع إشارات ومطبات ورادارات على الطرق بـ العريش

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ان المحافظة أعدت دراسة لوضع إشارات ومطبات ورادارات على الطرق لوقف نزيف الأسفلت بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور بشمال سيناء ، حفاظًا على أرواح المواطنين ووقف نزيف دماء المواطنين بسبب كثرة الحوادث داخل مدينة العريش وخارجها.

مليون جنيه:

وفي هذا الصدد، قال اللواء شوشة أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه من ميزانية المرور لعمل مطبات صناعية خاصة في المناطق التي يوجد بها كثافات وأطفال، مع الاستعانة برادارات حديثة .

وأكد على تفعيل آلية تحرير مخالفات مرورية وتحصيل الغرامات لمن يخالف على الطريق الساحلي وشارع أسيوط بمدينة العريش العاصمة.

جاء ذلك بعد كثرة حوادث الطرق المرورية بمدينة العريش وعلى الطرق السريعة بمدن محافظة شمال سيناء حيث شهدت مدينة العريش خلال الأيام الماضية عدة حوادث مروربة ،وذلك بمصرع شاب دهسته سيارة مسرعة وإصابة آخر نتيجة السرعة الجنونية على طريق المحور الساحلي بمدينة العريش.

