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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربته بالقلم على المسرح.. خلاف لقاء سويدان وميدو عادل يصل جهات التحقيق|فيديو

لقاء سويدان وميدو
لقاء سويدان وميدو عادل

تحدّثت الإعلامية نهاد سمير، خلال فقرتها الفنية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عن تفاصيل الخلاف بين لقاء سويدان وميدو عادل، والذى وصل جهات التحقيق.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، أنه مازالت هناك حالة من الضجة والجدل بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل فى مسرحية “سيد درويش”، بعد آخر عرض للمسرحية، حيث إنه بمجرد نزول الستارة على المسرح قام خلاف ومشادة كلامية بينهما، والتي انتهت بضرب لقاء سويدان بميدو عادل “بالقلم” أمام جميع الحاضرين على المسرح وأيضًا العاملين به.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير، أن الفنانة لقاء سويدان بررت بعد ذلك سبب ضربها له، قائلة إنه تعدي حدوده بألفاظ خارجة، وبعدها انتشر كثير من التصريحات، وكل طرف استطاع تبرير مواقفه، ولكن اتضح أن الخلاف كان قبل ذلك، عندما قررت لقاء سويدان تقديم شكوى ضد ميدو عادل في شهر أغسطس الماضي، وقالت إنه قام باستفزازها.

الإعلامية نهاد سمير لقاء سويدان ميدو عادل لقاء سويدان وميدو عادل صباح البلد

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