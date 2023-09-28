أستاذ اقتصاد: التنمية في مصر تغيرت لتشمل جميع الأقاليم والمحافظات

‏قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مفهوم التنمية تغير وكان في السابق التركيز على العاصمة وكل المشروعات متجهة إلى العاصمة، وكل من يبحث عن فرص عمل أو مستوى دخل أفضل كان يتجه إلى العاصمة.

وأضاف "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأمر الآن اختلف وأصبحنا نتحدث عن تنمية متوازنة موزعة في جميع أقاليم ومحافظات الدولة المصرية التي أصبح بها توزيع شبه عادل يتماشى مع ما تتميز به كل محافظة، وأصبح هناك عدد كبير من المشروعات وهذا قلل من موضوع نزوح إلى العاصمة.