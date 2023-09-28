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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متخصص: مصر تواصل نجاحاتها في أداء الملفات الاقتصادية وخاصة الصادرات

برنامج هذا الصباح
برنامج هذا الصباح

‏قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن لغة الأرقام تتحدث دائما عن الحقيقة ومصر اليوم ليست هي مصر الأمس، مؤكدة أن مصر تواصل نجاحاتها في أداء ملفاتها الاقتصادية وخاصة ملف الصادرات المصرية وكيفية حوكمته رغم صعوبة التحديات العالمية.

 

‏وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لديها مجلس للصادرات يتابع لحظيا هذا الملف، والامر الثاني أن المنظومة كلها حدث بها تحسن، ومصر بذلت جهود كبيرة لتغيير شكل وخارطة الصادرات المصرية وحدث حالة من التناغم بين الوزارات والجهات المعنية فيما يخص هذا الملف وبدأ يكون هناك جهود كبيرة في القطاع الإنتاجي والتصديري، وهناك حلم رئاسي مشروع وهو قريب لوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

الصادرات الدكتورة وفاء على مصر برنامج هذا الصباح الصادرات المصرية

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