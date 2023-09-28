600 جنيه هبوطا في أسعار الذهب بسبب قرار وزير التموين.. تفاصيل سارة

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في أسعار الذهب، فبعد قرار وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، الصادر من الحكومة، بشأن دخول المصريين القادمين من الخارج بالذهب دون دفع جمارك" صفر جمارك" ساهمت في خفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 2800 جنيه وأكثر لـ 2200 جنيه.

من جانبه، أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار صفر جمارك على واردات الذهب القادمة مع المصريين كان قرارا أكثر من رائع، ونتج عنه انخفاض الأسعار، فجرام الذهب قد وصل في وقت سابق لـ قرابة الـ 3000 جنيه.

وقال مستشار وزير التموين، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار صفر جمارك أفاد السوق، ونتج عنه استقرار أسعار الذهب بالأسواق، وأن هذا القرار كان من الدكتور علي مصيلحي، أن الذهب كان يتغير سعره أكثر من مرة في اليوم، ولكن الآن هناك ثبات بسعر الذهب، وعيار 21 يسجل 2200، وأن هذا من الأشياء المميزة.

2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب قرار صفر جمارك

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن هناك 2 طن ذهب دخلت البلاد بسبب هذه المبادرة، التي اقترحها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، وأنه رغم الإقبال على الذهب، لكن السعر ثابت، أن الذهب هو العملة الوحيدة المعتمدة لدى العالم، وهو زينة وخزينة.

وفي هذا السياق، قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرا عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي كانت تشهدها أسعار الذهب في الأشهر الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس 28 -9 -2023

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2526 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2210 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1895 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17680 جنيها.

