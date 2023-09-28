برلماني: كلمة «الطيب» بالمولد النبوي تعبير صادق عن الرأى المصري والعالمي لاحترام الأزهر

برلماني: كلمة شيخ الأزهر بالاحتفال بالمولد النبوي تعبير صادق عن الرأى المصري والعالمي

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب اعجاب واشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال احتفالات مصر بذكرى المولد النبوي الشريف بمثابة تعبير صادق وأمين عن الرأى العام المصرى والعالمى عن تقديره واحترامه الكبيرين لمؤسسة الأزهر الشريف.



وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع التقدير الشديد من الرئيس السيسى بكلمة فضيلة الامام ووصفها بالشاملة والطيبة والعميقة مؤكداً أن الأزهر الشريف كان ولايزال وسيظل مؤسسة مصرية وعالمية عريقة لها دورها الكبير إقليمياً واسلامياً ودولياً فى نشر مفاهيم الدين الاسلامى الحنيف ومواجهة الافكار التكفيرية والمتطرفة والتعايش السلمى بين جميع شعوب العالم.



ووجه النائب السيد شمس الدين تحية قلبية للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب على جهوده الكبيرة مؤكداً الاهمية الكبيرة لدور الأزهر الشريف جامعاً وجامعة فى كل ما يتعلق بالقضايا الدينية والثقافية والتعليمية.

مشيداً بدور الأزهر الشريف فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجميع الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر العريقة من مختلف دول العالم بصفة عامة ومن الدول الإفريقية بصفة خاصة .