850 سائحا في نزهة ترفيهية فوق الملوك والملكات والوديان بسماء الأقصر

حلقت في سماء الأقصر 37 رحلة بالون طائر اليوم /الخميس/، تحمل على متنها 850 سائحا وسائحة لجنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات.



وأكد أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر بالأقصر - في تصريح اليوم - أن سماء المدينة تزينت اليوم بـ 37 رحلة بالون، طائر أقلت على متنها أكثر من 850 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.. لافتا إلى أن الشركات تستعد فجرا للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من أي عدوى، من ثم يتم البدء في الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالي 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالي 20 لـ40 دقيقة.



وأوضح عبود، أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي.. مشيرا إلى وجود إقبال كبير على رحلات البالون، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وتعد تلك الرحلات من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.



وقال "إن المحافظة اتخذت كافة إجراءات السلامة الكاملة"، لافتا إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد له غرب المدينة.



وأكد عبود، أن الأقصر تتمتع برحلات البالون الطائر التي تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذ المجال، وهي أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية.