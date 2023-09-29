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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

12 كلمة من قالهم كل صباح ومساء ربنا يكفيه هم الدنيا والأخرة

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، إن هناك ذكر من قاله سبع مرات فى الصباح والمساء مسبوقا بالبسملة في كل مرة يكفك الله تعالى ما أهمك من أمر دنياك وٱخرنك .

وأضاف مرزوق عبدالرحيم، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن أبي الدرداء:من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي ""حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة"". 

من قال هذا الدعاء 7 مرات يكفيه هم الدنيا 

(( حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ))
 

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"" لا حول ولا قوة إلا بالله""، وكان رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم - يقول عند الكرب:" لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات، وربّ الأرض، وربّ العرش الكريم "، رواه البخاريّ ومسلم.

قال صلّى الله عليه وسلّم:" كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع، وربّ العرش الكريم "، رواه ابن أبي الدّنيا، والنّسائي، وغيرهما.

حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

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