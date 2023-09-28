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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد مؤقت.. قرار صارم من كولر تجاه موديست

كولر - موديست
كولر - موديست

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، لن يعتمد على الوافد الجديد أنتوني موديست إلا بعد استعادة لياقته البدنية.

وقال شوبير شوبير عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "كولر رأى أن اللياقة البدنية للاعب الفريق أنتوني موديست بعيدة جدا، وبالتالي تم وضع برنامجا له للتدريب صباحا في الجيم ومساء في الفريق واللاعب يستجيب بشكل جيد".

وأضاف:" كولر لن يدفع بموديست في المباريات إلا وهو في كامل ليقاته البدنية".

الأهلي يستعد لمواجهة سان جورج

في سياق آخر، يستضيف فريق الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، غدا الجمعة، في تمام السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب لأهلي على سان جورج بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

كولر موديست الأهلى شوبير النادي الأهلي

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