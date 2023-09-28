الهدف رقم 1600 باستاد القاهرة.. حسين الشحات نينجا الأهلي يتساوى مع بركات والحاوي

يلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وسحق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الأول لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى شباك سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر إلي تخطي نظيره سان جورج الإثيوبي غدا الجمعة في إياب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أرقام حسين الشحات نينجا الأهلي

قاد حسين الشحات نجم النادي الأهلي الشياطين الحمر إلي تجاوز سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة.

وسجل حسين الشحات هدف المارد الأحمر فى شباك سان جورج الاثيوبي في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا الهدف رقم 1600 للنادي الأهلي في البطولات الافريقيه على ملعب استاد القاهرة .

‏ونجح حسين الشحات في رفع سجله التهديفي في بطولات إفريقيا إلي 17 هدفا جميعها في دوري أبطال أفريقيا خلال مشاركته فى 54 مباراة.

وتساوي حسين الشحات نجم النادي الأهلي بعدد الأهداف في دوري أبطال إفريقيا مع محمد بركات ووليد سليمان الملقب بالحاوي.

ووصل حسين الشحات للمساهمة التهديفية رقم 32 مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية.

يسجل الهدف رقم 47 مع الأهلي في جميع البطولات.

وبلغ حسين الشحات للمساهمة التهديفية رقم 89 مع الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية .