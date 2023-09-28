مغرور.. مدرب مصر السابق يوجه انتقادا حادا لـ أوسوريو

عرض قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان " "ثقة تصل للغرور".. محمود فايز يوجه انتقادات حادة لطريقة أوسوريو: مش مناسبة للدوري المصري".

وجاء في التقرير أن المدير العام لمنتخب سوريا، ومدرب منتخب مصر الأسبق محمود فايز، وجه انتقادات حادة بسبب طريقة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكشفت القناة أن محمود فايز، قال إن طريقة أوسوريو لا تناسب الدوري المصري، وأنه يعتمد في الفرق أو المنتخبات التي دربها من قبل على أن كل من معه جاهز.

وأوضح أن مدرب الزمالك وصل لـ مرحلة الغرور، والكبرياء، ولكنه لديه أفكار لا تتماشى مع لاعبي الدوري المصري.