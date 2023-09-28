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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك خلال ساعات| مصير رحيل أوسوريو.. تهديد بخطف نجوم الأهلي.. ولاعب "الأبيض" بالدوري الإسباني

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مباراة هامة بعد غد السبت في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية أمام نظيره أرتا سولار الجيبوتي في القاهرة.

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خسارة أمام نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية خارج الديار. 

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إلي تخطي عقبة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور ال 32 ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.  

وشهدت الساعات الماضية العديد من الاحداث البارزة داخل جدران نادي الزمالك جاء أبرزها أنباء عن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وتجهيز البديل حال الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية. 

صدى البلد يستعرض ابرز الأحداث داخل نادي الزمالك في الساعات الأخيرة. 

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الزمالك يهدد بخطف نجوم الأهلي
 

هدد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك بالتعاقد مع نجوم النادي الأهلي بعد فوزه فى الانتخابات القادمة.
وقال حسين لبيب عبر تصريحات تليفزيونية : علاقة النادي الأهلي والزمالك هترجع احسن من الأول وفتوح مكمل في الزمالك.
أضاف حسين لبيب: بلاش تخلوني أحط في دماغي واجيب لاعيبة من الأهلي.
 

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فترة معايشة للاعب الزمالك في سيلتا فيجو 

 

يخوض زياد فتحي ناشئ فريق الزمالك فترة معايشة ضمن صفوف فريق سيلتا فيجو الإسباني خلال شهر أكتوبر القادم .
إدارة نادي الزمالك تلقت خطابا رسميا من نادي سيلتا فيجو الاسبانى تضمن طلب اللاعب زياد فتحي للخضوع لفترة معايشة لمدة أسبوع ابتداءا من ٩ أكتوبر القادم.
وقامت على الفور إدارة نادى الزمالك بالرد بالموافقة على طلب النادى الإسباني.

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رحيل مدرب الزمالك 

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، هو صاحب تقرير مصير الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، سواء بالرحيل أو البقاء.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حال إخفاق الزمالك في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، عبدالواحد السيد لديه صلاحيات كاملة في توقيع ورقة تفيد بطلب رحيل المدير الفني وتسليمها للجنة الثلاثية وبالتالي ستكون اللجنة ليست صاحب القرار".

واختتم: "طارق مصطفى المدير الفني السابق لنادي أولمبيك آسفي المغربي، سيكون هو الأقرب لتولي المهمة الفنية حال رحيل أوسوريو عن منصبه".

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