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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على ذمة التحقيقات.. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق في الجيزة حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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حبس عصابة سرقة الهواتف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمان دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطهما والدراجة النارية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 12 واقعة سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ، كما أرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية، 3 ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وأصدرت قرارها المتقدم.

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