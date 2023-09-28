عمرو وردة أساسيا لأول مرة.. تشكيل مباراة المصري وفاركو في الدوري الممتاز

أعلن كل من علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، وبرونو رومار مدرب فاركو، التشكيل الأساسي للفريقين للمباراة المقرر لها في تمام الرابعة عصرا، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل فاركو الأساسي تواجد عمرو وردة لأول مرة فاركو بعد انضمامه إلى الفريق خلال الميركاتو الماضي، في صفقة انتقال حر.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: حسين السيد - محمد دبس - عمرو موسى - كريم العراقي

خط الوسط: إلياس الجلاسي - محمود حمادة - سمير فكري

خط الهجوم: محمد الشامي - ميدو جابر - مروان حمدي

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد “شيكا”

الدفاع: جيفرسون - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة

الوسط: سوكاري - محمود جهاد - رزقي حمرون

الهجوم: عمرو وردة - أحمد البحراوي - سيف تيري