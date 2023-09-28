حفل تخرج دفعتين من برنامج الساعات المعتمدة بصيدلة عين شمس 2022 -2023

أقامت كلية الصيدلة جامعة عين شمس أمس حفل تخرج لدفعتين من طلاب برنامج الساعات المعتمدة فى قاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحضور الدكتورة أماني أسامة كامل عميدة الكلية، والدكتورة ريحاب عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتورة ناهد مرتضى أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة والعميد الأسبق للكلية والدكتور أحمد أبو زيد منسق برنامج الساعات المعتمدة بالكلية.

وحضر الحفل أيضًا الدكتورة ريم الكابريتى المدير التنفيذى لإدارة روابط الخريجين بالجامعة والدكتورة شيروت الأحمدى مدير إدارة الوافدين لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة مها فاروق عميد الكلية سابقاً و الدكتورة رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، وأ.د لمياء الوكيل رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية ،الدكتور محمود يس أستاذ بقسم المايكروبيولوجيا والمناعة،الدكتورة لبنى عبد العزيز رئيس قسم الكيمياء التحليلية الدكتورة شريهان جلال أستاذ مساعد بقسم الكيمياء التحليلية.

ومن برنامج الساعات المعتمدة د.نيرمين فيكتور والدكتورة دينا عمر منسقة رابطة الخريجين بالكلية ولفيف من أساتذة الكلية بتنسيق من اتحاد طلبة الكلية.

افتتح الحفل بعرض مميز للخريجين وارتفعت أصوات تصفيق حاد تقشعر لها الأبدان للترحيب ب ١٣٥ صيدلى خريج فى سعادة وحماس متمنين لهم السعادة والنجاح الدائم والمستقبل الباهر.

رحب الدكتور عبد الفتاح سعود فى كلمته بالسادة الحضور فى فخر وامتنان لهم بما بذلوه من جهد وعمل للوصول ليوم جنى ثمار الجهد والتعب مكللة بالنجاح وسط آباء وأمهات فخورين بأبنائهم وسعادتهم تملأ قلوبهم .

وأشاد فى كلمته بالدفعة المتميزة و التى كان لها الفضل فى الاستمرار والإنجاز رغم جائحة كورونا ودورهم فى مواجهه الجائحة ومابذلوه لتحويل المحنة إلى منحة خاصه فى الكليات العملية والتلاحق الدائم من أساتذة الكلية الذى ساعد على تخريج طالب متميز.

وأشار لتحدى كلية الصيدلة للحصول على الإعتماد فى هيئة ضمان الجودة والإعتماد الدولية و كانت الكلية الأفضل استعداداً للحصول على الاعتماد الدولى من علم ومعرفة وبنية تحتية ولديهم جهد وحلم وحماسة لتحقيق هدفهم

والقدرة على إثبات خطوات الإعتماد وأعضاء هيئة التدريس ومرونتهم فى المساعدة لتحقيق الهدف رغم ثقل درجاتهم العلمية .

لافتاً النظر لادارة تطوير التعليم بجامعة عين شمس والتى تنفرد بها الجامعة ودور د.منى عبد العال فى تحقيق الخطوات بالتعاون مع الكليات المختلفة وتعاون كلية الصيدلة لتحقيق الحلم والذى يحتاج عمل دائم ودؤوب وثقة بالنفس.



وفى حديثه ذكر أننا محظوظين بالطلاب الجادين بالجامعة فى التعليم وليس فحسب العلم ولكن أيضاً الأنشطة الطلابية لدينا فى جامعة عين شمس أفضل مسرح جامعى ف الشرق الأوسط والفرق الرياضية والمشاركة بجميع الأنشطة الترفيهية .

نحن مختلفين وموفقين ولدينا علماء بجامعة عين شمس يقدمون الأفضل دون تعالى او تكبر .

كما شدد على الطلاب ضرورة أن يقتدوا بأساتذتهم العظماء، حيث تحظى الكلية بأعلى معدل في النشر الدولي والأداء العلمي والبحثي، مؤكدا أن نمط التعليم السليم هو أن يكون الخريج قادر على

التعلم المستمر والإبداع والعطاء .

موضحاً فى كلمته أن مجموعة المهن الطبية مجموعة متكاملة تعمل لحماية ورعاية المريض والمراقب الوحيد هو الله سبحانه وتعالى ونصحهم بالأمانة والإلتزام بالأخلاقيات المهنية لتحقيق منظومة طبية حقيقية ، فاليوم ليس ختام ولكن بداية للتعليم والتطوير والوصول لكل ماهو جديد فى العلم إلى جانب الاستقرار المادى .

أكد الدكتور محمد الشيخ فى كلمته على تميز جميع خريجى صيدلة جامعة عين شمس وفخره الدائم بهم ونصحهم بالاستمرار فى التعلم والحصول على الدورات و لإمكانية حصولهم على الفرص المتاحة للخريجين المقدمة للعمل بالدول الأوروبية .

وأشاد باهمية الصيادلة وقت جائحة كورونا و ووقوفهم بجانب مصر كلها ودور الصيدلى فى الاستشارة السريعة والمجانية لكل مريض والاهتمام بالجانب الإنسانى وليس التعليمى فقط.

وفى لحظة يسعى إليها كل خريج وقف الخريجين لترديد قسم اليمين لمزاولة المهنة فإن القسم يجعلك شبه متأكد أن ذلك الشخص الذي يقسم عازم كل العزم على ألا يخون كلماته، أو يتجاوز عن الأفعال التي تعهد بها مهما حدث.

ثم رحبت د.أمانى كامل بالدكتور عبد الفتاح سعود وجهوده وانجازاته ودعمه لقطاع التعليم والطلاب وماشهده القطاع من طفرة عظيمة تحت قيادته ودوره فى حصول الكلية على الإعتماد الدولى

كما رحبت بالخريجين ومابذلوه من جهد وعمل دؤوب فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع وفريق القوافل الطبية وجواهر البحث العلمى المشروعات التى قدمها الطلاب و تم نشرها بالدوريات الدولية Q1 وكان للدفعتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الفضل فى التعاون مع الكلية للحصول الكلية على الاعتماد الدولى من الهيئة الأمريكية للإعتماد والتوثيق الدولى وتعد الكلية اول صيدلة حكومية تحصل على هذا الإعتماد.



كما دعت الطلاب للفخر بجامعة عين شمس والتى ينضم إليها عدد ٢% من قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم.

ونصحتهم بالأمانة والإهتمام بالعمل ومراعاه الجميع ونكون سند دائم لبعضنا بعضا وأنه ليس هناك نجاح دون فريق عمل.

وأوصتهم بالسعى الدائم والمستمر بنشاط والبحث عن كل ماهو جديد والاهتمام لتحقيق احلامهم ونجاحهم والحصول على دورات تدريبية جديدة ومتميزة لمواكبة التطورات العلمية وخاطبت الآباء والأمهات والتى تشعر بمشاعرهم وفخرهم بأولادهم واليوم جاء لحظة حصاد ثمار استثمارهم فى أبنائهم .

وهنأت الدكتورة ريم الكباريتى الخريجين بالإحتفالية الرائعة و الدعم الكامل لافتة ان اليوم ننهى الحياة العلمية ونبدأ حياتنا العملية.



ووضحت للحضور إدارة رابطة الخريجين وهى إدارة مركزية نشأت منذ ثلاث سنوات تهدف إلى تأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل ومحاولة توفير فرص توظيف و دورات مجانيةللخريجين وعرض نماذج ناجحة فى ملتقيات ومنتديات الخريجين بالتعاون مع مركز ريادة الاعمال والابتكار، كذلك تقديم جوائز للخريجين ودورات رمضانية وتدعوهم للتواصل مع الرابطة مؤكده على إمكانية حصول الخريج على كارنية عضوية يسلم مع شهادة التخرج توفر له بعض الخدمات والخصومات المجانية.

وفى كلمتها د.ريحاب عثمان أعربت عن سعادتها وامتنانها ببرنامج عظيم ومميز كبرنامج التصميم الدوائى تنفرد به كلية الصيدلة جامعة عين شمس عن كل البرامج و من الجدير بالذكر أن معظم الخريجين حاصلين على تقديرات أمتياز وتقدمت بالشكر والامتنان لكل من ساهم وساعد فى تحقيق حلم الطلاب .

مؤكده على حرص جامعة عين شمس على تقديم أفضل الخدمات للطلاب من إدارة وحدة الدعم الإلكترونى و القياس والتقويم وإدارة الجودة بالكلية والمركز الطبى والموارد البشرية، ورفعت القبعة لأهالى الخريجين لحرصهم على الاستثمار فى أبنائهم والوصول بهم إلى قمة النجاح اليوم وحصاد نجاحهم متمنية لهم مستقبل مشرق.

رحب الدكتور أحمد أبو زيد فى كلمته بالأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود والدكتور محمد الشيخ وبالسادة الحضور وادارة الكلية المتمثلة فى الدكتورة امانى كامل والسادة الوكلاء وجميع رؤساء الاقسام لدعمهم وسندهم للطلاب طوال السنوات السابقة والمكللة بالنجاح والتوفيق ونجمع حصادها اليوم بفخر وفرحة عارمة ، كما أخص بالذكر الدكتورة مها فاروق و قدم الشكر خاصه لأهالى الطلاب على تعبهم ومجهودهم .

واشتملت فعاليات الحفل عرض فيديو للسادة الأعضاء هيئة التدريس يعربون فيه عن مشاعرهم وفخرهم بنجاح ابنائهم من الطلاب الخريجين .

كما تضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية والتقاط صورة تذكارية للطلاب، كما تم تسليم الطلاب شهادات تقدير .