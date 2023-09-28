سرقت الكارو بالحمار | خناقة تنتهي بجريمة في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ بالصدر .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى و (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) ، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.