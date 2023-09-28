مديح وإنشاد وتنورة في احتفالات ثقافة جنوب سيناء بذكرى المولد النبوي

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء حفلا فنيا، أمس الأربعاء، بمسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بذكرى المولد النبوي الشريف.

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه الفقرات الفنية والتي قدمت بها فرقة التلقائيين بطور سيناء "أطفال"، باقة من الأغاني المستوحاة من التراث السيناوي

بقيادة عازف الإيقاع علي عبد الفتاح، منها "أهلا وسهلا مرحبا، يا اسمرانية".

قدم فعاليات الحفل الإذاعي محمد كمال، وتضمن عروض التنورة والمديح والإنشاد الديني لفرقة النيل القومية للإنشاد الديني بقيادة منال إبراهيم، وبدأت بالافتتاحية "بسم الله أداء المجموعة، وأغنية "وحياتك يا مصر يا بلدي" للفنان كرم البنجاوي، ثم أنشودة مربعات للفنانة سارة الراوي، أعقبها إنشاد "المسك فاح" للمنشد رمضان شلبى، بالإضافة لفقرة التنورة بمصاحبة المنشد عادل خلوصي.

حضر فعاليات الحفل اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، وأحمد الحضرى نائب رئيس مدينة طور سيناء، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

نظم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، واختتم باستعراض بعنوان "مصر الحقيقة" بمصاحبة التنورة والتي شهدت تفاعلا من الحضور.