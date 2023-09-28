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أمانة إعلام مصر أكتوبر بالإسكندرية تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة

إعلام مصر أكتوبر
إعلام "مصر أكتوبر" بالإسكندرية تعقد اجتماعا لمناقشة خطتها

عقدت أمانة الإعلام بحزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة سلمى وهيب، اجتماعا تنظيما، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة.

وشارك في الاجتماع، الامناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام بالمحافظة، وذلك فى مقر أمانة الحزب الرئيسى بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة استراتيجية عمل أمانة الإعلام، خلال المرحلة المقبلة، وفق إطار الخطة العامة والتنظيمية للحزب.

وأكدت سلمى وهيب، أمينة أمانة الإعلام بالمحافظة، ‏الصورة الحزبية والتي تعتمد علي تقديم الحزب بصورة مشرفة للمجتمع المصري وتغيير الصورة الذهينة المرتبطة بالأحزاب التقليدية، والبرامج والحملات الإعلامية وهي إعداد وتنفيذ برامج تليفزيونية وإذاعية وحملات إعلامية بهدف رفع الوعي الشعبي وإعلاء بعض القيم الهامة للمجتمع.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، على أهمية المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والحزبي، ما يتطلب تضافر الجهود، مؤكدًا تذليل كل الصعوبات، وتقديم الدعم الكامل لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، للقيام بدورها في إبراز جهود الحزب بين المواطنين، في إطار السياسة العامة للحزب، بالوقوف خلف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساندة الدولة المصرية وكافة الجهات المعنية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على الإلتزام بكافة المعايير الصحفية والإعلامية التي تقرها الأمانة المركزية للحزب، والمتسقة مع مدونة السلوك الإعلامي للحزب.

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أمانة الإعلام حزب مصر أكتوبر محافظة الاسكندرية استراتيجية عمل أمانة الإعلام الأحزاب التقليدية

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