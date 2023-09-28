عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل البحريني يلتقي بوزير خارجية السعودية لتعزيز تعاون البلدين

العاهل البحريني ووزير
العاهل البحريني ووزير خارجية السعودية

  
التقي العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية.

كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية وذلك في قصر الصخير بالمنامة، خلال استقبال الملك حمد بن عيسى لوزير الخارجية.


وفي ذات السياق؛ فقد استقبل ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الزاهر بالمنامة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، بحث الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.


وعبّر وزير الخارجية، خلال اللقاء الذي أقيم لدى وصوله العاصمة البحرينية المنامة، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب البحرين، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن زيارة وزير الخارجية إلى البحرين تأتي لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وعقد لجنته التحضيرية بين الجانبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

واكلين حقي وخلصوا على غنوة| التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق المطربة أنغام وعائلته.. اتهامات خطيرة

هل اقتربت عاصفة التنين؟| تحذير من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

ضربة مصرية إماراتية للدولار.. ماذا يعني تبادل الجنيه والدرهم؟

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

بيان عاجل من اللجنة الثلاثية قبل انتخابات الزمالك

موضوعات متعلقة

السعودية تدين الهجوم الغادر على جنود البحرين.. تفاصيل

هجوم حوثي.. ماذا حدث على الحدود بين السعودية واليمن وما دخل البحرين؟

ترشيحاتنا

نزل 136 جنيها.. الذهب يسقط ومفاجأة في سعر الجرام اليوم

مصر على الطريق.. اتفاقية مع الصين تجعل قناة السويس بوابة رئيسية لربط قارات العالم

بعد انضمام مصر و5 دول.. صندوق النقد يعلق على توسع مجموعة بريكس

بشرى من النواب بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

ننشر الدوائر الجنائية الـ27 بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع في العام القضائي القادم

التعليم تعلن موعد تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لا تتوقعه.. فستان درة بمهرجان الفضائيات العربية حديث السوشيال ميديا

قميص طويل.. نسرين طافش تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

عقوبات رادعة تنتظر نجوم باريس سان جيرمان.. ما القصة؟

فستان أنيق.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ