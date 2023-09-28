العاهل البحريني يلتقي بوزير خارجية السعودية لتعزيز تعاون البلدين



التقي العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وما يعود بالخير على شعوب الخليج والأمتين العربية والإسلامية.

كما استعرض الجانبان التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والعربية وذلك في قصر الصخير بالمنامة، خلال استقبال الملك حمد بن عيسى لوزير الخارجية.



وفي ذات السياق؛ فقد استقبل ولي عهد مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بقصر الزاهر بالمنامة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، حيث استعرضا العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، بحث الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره البحريني، عبداللطيف الزياني، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.



وعبّر وزير الخارجية، خلال اللقاء الذي أقيم لدى وصوله العاصمة البحرينية المنامة، عن خالص تعازي المملكة لقيادة وشعب البحرين، وإلى ذوي الشهداء الأبطال منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن زيارة وزير الخارجية إلى البحرين تأتي لعقد أعمال لجنة التنسيق السياسي المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وعقد لجنته التحضيرية بين الجانبين