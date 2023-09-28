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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري ينعى نجاح سلام: واحدة من عمالقة زمن الفن الجميل

الفنانة نجاح سلام
الفنانة نجاح سلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه غيب الموت واحدة من عمالقة زمن الفن الجميل، وهي الفنانة نجاح سلام صاحبة العديد من الأغاني الوطنية أهمها “يا أحلى اسم في الوجود”.

 

وأعلنت سمر سلمان العطيفي ابنة الفنانة الكبيرة نجاح سلام، وفاة والدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” قائلة:" وانتهي المشوار يا عروبة ماما في رحاب الله".

 

لم تبتعد عن الغناء

 

 واشتهرت باغنيات :"يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتك" "بدى عريس" "ميل" ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبدالوهاب ثم اقامت فى دمشق حتى عام 1953 وفى عام 1956 اشتهرت باغنية "يا أغلى اسم فى الوجود" اسست شركة انتاج مع سلمان وانتج افلامها اللبنانية استقرت فى مصر اثناء الحرب الأهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.

نجاح سلام مصطفى بكري الفن الجميل لاغاني الوطنية الله

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