زعيم ناجورنو كاراباخ: الأقليم يختفي من الوجود خلال أشهر

قال زعيم إقليم ناجورنو كاراباخ، إن الجيب الانفصالي سينتهي من الوجود بحلول نهاية العام، حيث اتهمت أرمينيا العالم بالفشل في الاستجابة للتحذيرات المتكررة بشأن التطهير العرقي من قبل أذربيجان.

أصدر سامفيل شهرمانيان، زعيم المنطقة الانفصالية، مرسومًا بحل جميع مؤسسات ناجورنو كاراباخ وإنهاء وجودها رسميًا كجيب يديره الأرمن العرقيون. وجاء إعلانه مع وصول القوات الأذربيجانية إلى مشارف ستيباناكيرت، أكبر مدينة في المنطقة.

تم الاعتراف دولياً بمنطقة ناجورنو كاراباخ كجزء من أذربيجان منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991. ومع ذلك، فقد كانت تخضع لحكم الأرمن العرقيين منذ نهاية الحرب الوحشية في أوائل التسعينيات والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. كما خاضت أرمينيا وأذربيجان حربًا استمرت ستة أسابيع على المنطقة في عام 2020.

قال نيكول باشينيان، رئيس الوزراء الأرميني، إن جميع الأرمن العرقيين سيغادرون ناجورنو كاراباخ في الأيام المقبلة وسط مخاوف من استهدافهم من قبل القوات الأذربيجانية.

قالت أذربيجان، التي تسكنها أغلبية مسلمة، إن الأرمن العرقيين، وهم مسيحيون، أحرار في البقاء في ناجورنو كاراباخ والحصول على الجنسية الأذربيجانية.